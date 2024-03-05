وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق ونائبا عن رئيس الجامعة الامريكية، مارتن داو، عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي ونائبا عن رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية، المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للخماسى الحديث، والتي تستضيفها القاهرة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع خلال الفترة من 4 حتى 11 مارس المقبل.

دقيقة حداد على روح اللواء منير ثابت

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق.

كما تم الكشف خلال المؤتمر عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة ‏ونظامها وكل ما يتعلق بالمشاركين حيث يشارك في البطولة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة .

اعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتواجد مرة اخري في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب الجامعة الامريكية، كما توجه بالشكر للمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، على المجهود الكبير الذي قام به في الاتحاد المصري للخماسي الحديث واظهار جيل جديد قوي وقادر على المنافسة في البطولات الدولية واحتلال المراكز الاولي على منصات التتويج.

مؤكدا ان الاتحاد المصري للخماسي الحديث يعمل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية في خطة موضوعة لعملية التطوير المستمر، والتي نتمني جميعا ان تكلل بميداليات في دورة الالعاب الاولمبية القادمة.

فيما رحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق وممثل الجامعة الأمريكية بالمؤتمر نائبا عن الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قضى معه سنوات من العمل المشترك في السابق، كما رحب بالمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث ،ومندوب الاتحاد الدولي والضيوف والأبطال المتواجدين بالجامعة .

وقال الدكتور طارق شوقي:" سعداء باستضافة الجامعة لفعاليات بطولة كأس العالم الخماسي الحديث للعام الثالث على التوالي، ونتشرف بإختيار الاتحادين الدولي والمصري الخماسي الحديث لملاعب الجامعة لإقامة البطولة".

إستضافة الأحداث الرياضية على ملاعب الجامعة

وأكد شوقي نرحب بإستضافة الأحداث الرياضية على ملاعب الجامعة ، كنوع من الدعم للرياضة من منطلق دور الجامعة المجتمعي".وعن الخماسي الحديث قال الدكتور طارق شوقي :" كنت حريص على معرفة اللعبة عن قرب ، واتمنى نشر اللعبة في مصر بشكل كبير ، فأنا أرى أنه من الرائع أن يجيد لاعب كل تلك الرياضات معا."

وتوجه الدكتور طارق شوقي بالتحية للاعبة هايدي عادل ابنة الجامعة الأمريكية التي تخرجت العام الماضي، لما تبذله من جهد للتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية للكرة الثالثة في تاريخها.

فيما نقل السيد مارتن داو، عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي ونائبا عن رئيس الاتحاد الدولي، تحيات السيد كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، واعتذاره عن عدم قدرته لحضور وقائع المؤتمر الصحفي، مؤكدا انه سيشهد منافسات البطولة. فيما اوضح المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، خلال تصريحاته ان بطولة كأس العالم هي بداية الموسم الدولي والتي ستكون مؤهلة بشكل مباشر الي أولمبياد باريس 2024.

مؤكدا ان ابطال مصر يحاولون تحقيق ميداليات في البطولة وحسم التأهل لأولمبياد باريس القادم، حبث تمكن الاتحاد المصري للخماسي الحديث من ان يكرن قوي عظمي في اللعبة ودائما يتواجد لاعب على منصة التتويج في كافة المنافسات.