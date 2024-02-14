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وزير الرياضة: إقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية ترويج للكرة المصرية

كتب:

شريف سليمان
01:46 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أسباب نقل مباراة نهائي كأس مصر نسخة 2023، لتقام في الرياض بالسعودية.

قال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي: «العالم كله بات عالما مفتوحا، ونرى أن كل المنتخبات الكبيرة  في أوروبا تسافر دول أخرى سواء خليجية أو غيرها للترويج لنفسها».

كأس مصر في السعودية

وأوضح صبحي، أن هناك حملا كبيرا على الأندية في الفترة الحالية، لأن لديها متطلبات  وبطولات خارجية  وإعداد المنتخبات، مواصلا: «نحتاج الترويج للكرة المصرية وكل دولة تروج بطريقتها، فمثلا إقامة كأس مصر في السعودية به جزء ترويجي للرياضة المصرية، وهناك جماهير مصرية ضخمة جدا في المملكة».

وواصل وزير الشباب والرياضة: «أشكر الأندية سواء الأهلي أو الزمالك، بسبب استجابتهم بشكل كبير لأنهما كأندية مصروفاتهم وتعاقداتهم كبيرة جدا، ويجب أن يقومان بتنمية مواردهما وهذا يأتي من خلال التسويق الرياضي، وهناك جماهير مصرية  ضخمة في المملكة العربية السعودية ويهيجوا من كل حدب وصوب عشان يشوفوا المباراة». 

 

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