كل ما تريد معرفته عن «الثلاثاء الكبير»؟.. يحسم موقف مرشحي الانتخابات الأمريكية

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الانتخابات التمهيدية للحزبين الأكبر في البلاد «الديموقراطي» و«الجمهوري» لاختيار مرشحي الحزبين على منصب سيد البيت الأبيض.

انتخابات حزبية في 15 ولاية ومنطقة أمريكية

ويشهد اليوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية في 15 ولاية حيث يتوجه الملايين إلى صناديق الاقتراع فيما أطلق عليه «يوم الثلاثاء الكبير»، وهو أكبر يوم للتصويت لكل من الديمقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فان أعضاء الحزبين أدلوا بالفعل بأصواتهم في الولايات الشرقية، بما في ذلك فرجينيا ونورث كارولينا وماين وغيرها، وكذلك في الغرب الأوسط مثل مينيسوتا وكذلك ولايات أيوا، ألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكولورادو، وأيوا، وماين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، وكارولينا الشمالية، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتا، وفيرمونت، وفيرجينيا، كما سيتم إجراء انتخابات حزبية في أراضي ساموا الأمريكية بحسبما ذكرت صحيفة «الجارديان».

غالبًا ما يٌنظم يوم 5 مارس

و«الثلاثاء الكبير» هو اليوم الذي تنظم فيه الدورة الانتخابية التمهيدية في 15 ولاية ومنطقة واحدة لتحديد هوية المرشح الذي سيمثل كلا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر، وغالبًا ما يُنظم في الخامس من شهر مارس وفي بعض الأحيان في نهاية فبراير.

وبحسب «سكاي نيوز»، فإنّ الثلاثاء الكبير، بدأ في العام 1988 عندما قررت مجموعة من المرشحين في الحزب الديمقراطي في بعض ولايات جنوب الولايات المتحدة إطلاق هذا الاسم بعد إعادة انتخاب المرشح الجمهوري رونالد ريجان في 1984.

ويعود سبب اختيار يوم الثلاثاء بالذات إلى السماح للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات خصوصا المزارعين كي لا تتأثر أعمالهم خلال بقية أيام الأسبوع كون المجتمع الأمريكي كان له طابع زراعي ويستخدم الحصان كوسيلة للتنقل والمواصلات.

توقعات بأن يتقدم ترامب عن الحزب الجمهوري

وفي الحزب الجمهوري، توقعت صحيفة «واشنطن بوست» أن يوسع الرئيس السابق دونالد ترامب تقدمه بشكل كبير على منافسته السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي وأيضًا رونالد ديون ديسانتيس ‏هو سياسي وعسكري بحري وقاضٍ أمريكي، ويشغل حاليا منصب حاكم ولاية فلوريدا وفيفيك راماسوامي البالغ من العمر 39 عام هو رجل أعمال أمريكي أسس شركة علوم الرويفانت للأدوية في عام 2014.

كما توقعت أن يهيمن الرئيس جو بايدن على الجانب الديمقراطي وذلك بعد أن ضمن ترشيح الحزب الديموقراطي له.