اجتماع صندوق التنمية الحضرية لمناقشة وضع المناطق التراثية

يعقد صندوق التنمية الحضرية اجتماعا وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع رؤية متكاملة للكيان المؤسسي لإدارة المناطق التراثية، بما فيها المناطق التاريخية والخديوية.

تطوير العاصمة التاريخية لمصر

وبدأ صندوق التنمية الحضرية، مشروع إحياء القاهرة التاريخية، تطوير العاصمة التاريخية لمصر، حيث يضم التطوير منطقة الحسين، ودرب اللبانة وبوابة النصر، وأجزاء من شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث يهدف المشروع لإعادة الهوية التاريخية لمصر، عن طريق ترميم المباني الأثرية التاريخية، مع إعادة الوجهات القديمة للقاهرة التاريخية.

إعادة المكانة التاريخية للقاهرة الإسلامية

وقال المهندس خالد صديق، لـ«الوطن»، إن المشروع يهدف لإعادة المكانة التاريخية للقاهرة الإسلامية، إلى جانب جذب السياحة، مضيفًا أن المشروع ممتد حتى عام 2030 بسبب ضخامته، وحساسية المنطقة التي يتم تطويرها.