«إكسترا نيوز»: مشروع صندوق التنمية الحضارية يتوافق مع المواصفات القياسية

قال مينا مكرم، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة الشرقية، إن مشروع صندوق التنمية الحضارية يتوافق المواصفات القياسية، ويقام المشروع على مساحة 20 فدانًا، ويتميز بتصميمه العمراني المتكامل.

تصميم عمراني متكامل

وأضاف: «إجمالي عدد العمارات الموجودة 40 برجًا سكنيًا، وكل برج به 8 طوابق تقريبًا، وكل طابق يحتوي على 4 وحدات سكنية، أما المساحات المتوفرة تتراوح من 100 وحتى 130 متر مربع وهي مساحات الشقق السكنية، وسوف تطرح قريبًا، وفقًا للشروط التى سيعلن عنها صندوق التنمية الحضرية فى محافظة الشرقية».

وتابع: «كل من يقطن في محافظة الشرقية ويريد الحصول على شقة سكنية في هذا المجمع السكني، له الحق والتقديم واستيفاء كل الشروط الخاصة، والتى سيعلن عنها لاحقًا من قبل صندوق التنمية الحضارية».

منطقة الحريري بمدينة الزقازيق

وأكمل: «هذا المشروع يتواجد في منطقة الحريري بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهي منطقة حيوية قرب الشوارع الرئيسية، وتحيطها عدد كبير من المناطق المهمة الحيوية والخدمات المختلفة».