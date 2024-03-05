«متسرقش».. عطل عام في فيسبوك بخروج الحسابات من جميع الأجهزة

قبل دقائق قليلة، تفاجأ رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بخروج حساباتهم الشخصية على جميع الأجهزة، سواء الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، ما جعل الجميع يظن أن حساباتهم تعرضت للسرقة «الهكر»، قبل الكشف عن أنه عطل عام في فيسبوك بخروج الحسابات من جميع الأجهزة.

متسرقش.. عطل عام في فيسبوك

عطل فيسبوك، حدث في مختلف دول العالم، وليس مصر فقط، أي «عطل عام» وفق المهندس أحمد طارق، استشاري أمن المعلومات، لـ«الوطن»، وهو ما تسبب في خروج الجميع من حساباتهم الشخصية، وليس هكر أو تعرضت للسرقة.

وكان قد اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق فيسبوك، من خروج أجهزتهم سواء المحمولة أو الكمبيوتر، بشكل مفاجئ في اللحظات القليلة الماضية، وعدم استطاعتهم الدخول إلى المنصة مرة أخرى بعد تسجيل الحساب من جديد، وهو ما تسبب في حدوث أزمة بين جميع المستخدمين نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى حساباتهم على تطبيق فيسبوك.

تعرض فيسبوك إلى عطل فني

يذكر أن فيسبوك تعرض إلى عطل فني في الأيام الماضية أيضا، وتحديدًا في منتصف شهر فبراير، وكان السبب الرئيسي، يتمثل في عطل تقني بأحد خدمات فيسبوك على الحاسب الآلي، إلا أنه تم إصلاح هذا العطل وعاد التطبيق إلى العمل والحركة من جديد.