أول تعليق من فيسبوك على توقف الخدمة.. هل يستمر طوال اليوم؟

تعطلت تطبيقات «فيسبوك» و«Messenger» و«Instagram» بشكل مفاجئ، ما أدى لانقطاع الخدمة في جميع أنحاء العالم، وتسبب في عجز مئات الآلاف من المستخدمين على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.

أول تعليق من فيسبوك على العطل

وقال مصدر داخل فيسبوك لموقع «DailyMail.com» إن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت أيضًا، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة لنهاية اليوم.

أكد المصدر أن المشكلات ظهرت نحو الساعة 10:20 صباحًا، وأثرت على جميع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب.

عطل فيسبوك

وأظهر موقع «DownDetector»، الذي يراقب انقطاع الإنترنت، أن أكثر من 200 ألف أمريكي يواجهون مشكلات مع عطل فيسبوك، لكن أكثر من 30 ألفًا أبلغوا عن نفس المشكلة مع تطبيق إنستجرام، بينما اشتكى ما يزيد قليلاً عن 8000 عن تطبيق ماسنجر.

ووفقًا للمصدر، ظهرت مواطن الخلل في Facebook وMessenger عندما لاحظ المستخدمون أنه جرى طردهم من حساباتهم وعدم قدرتهم على تسجيل الدخول مرة أخرى، حتى مع استخدام بيانات الاعتماد الصحيحة، بينما عرض موجز الأخبار على Instagram رسالة خطأ لمستخدميه.

وأظهرت خريطة انقطاع خدمة «DownDetector» مدينة نيويورك باللون الأحمر، إلى جانب بوسطن وشيكاغو والمدن الكبرى في كاليفورنيا، وإلى جانب الولايات المتحدة، وصل الانقطاع إلى المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا والصين وأستراليا والمكسيك.

وتشير غالبية تقارير المشكلات إلى وجود مشكلات في التطبيقات، بنحو 72 % لفيسبوك، و64 % لـInstagram وMessenger، بنسبة 50%.