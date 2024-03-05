رئيس «الدراسات المستقبلية»: بنية إسرائيل تقوم على الخلافات دائما

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية، إنّ بنية إسرائيل تقوم على الخلافات دائمًا، سواء حزبية أو عرقية أو على أي شيء، مشيرًا إلى أن هذه الخلافات مستمرة طيلة الوقت، وما يدعمها هو المؤسسات الدولية والصحافة.

بن غفير يجب فصل يده عن إشعال المنطقة

وأضاف «عوض» خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج جولة المراسلين المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يخضع لقرار «كابنيت» إسرائيل، لذلك يجب فصل يده عن إشعال المنطقة.

بن غفير يريد تهويد الأقصى

وأشار إلى أنّ بن غفير يريد أن يترجم برامجه السياسية الدينية على أرض الواقع ويريد إشعال المنطقة ليسرع في اختطاف وتهويد الأقصى ومنع الناس من دخوله، موضحا: «بن غفير يقال عنه إنه خطر على إسرائيل، وهذه رؤية، باعتبار أنه رجل مُنتخب ويمثل المجتمع».

وتابع رئيس مركز الدراسات المستقبلية، أنّ مجلس الحرب الإسرائيلي، عندما ينزع من بن غفير صلاحياته، فهو يمنع الحرب الدينية التي لا تقوى عليها إسرائيل، مواصلا: «هناك محاولة لتهدئة الأوضاع بالكلام عن مبادرة عربية، أو أن يغير الفلسطينيون الحكومة، بجانب الكلام عن تحديد السلطة، وهذه إشارة إلى أن إسرائيل تُنذر عن شرها قليلا».