المواعيد الرسمية لغلق المحلات والمطاعم في رمضان 2024 وعيد الفطر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 54 (تابع) في 5 مارس سنة 2024 قرار وزارة التنمية المحلية رقم 85 لسنة 2024 اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد غلق المحلات والمطاعم في رمضان 2024.

غلق المحلات والمطاعم في رمضان 2024

ونصّ القرار على أن مواعيد غلق المحلات والمطاعم في رمضان 2024 يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق في العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كما نصّت المادة الثانية على أنّه لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

فيما نصّت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10/3/2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.