خطوات استرجاع حساب فيسبوك بعد انتهاء العطل.. هل فقدت بياناتك؟

حالة من القلق والغموض، واجهت مستخدمي فيسبوك بسبب عطل عالمي، أدى إلى تسجيل خروج عديد من المستخدمين من جميع الأجهزة بشكل مفاجئ، على مستوى دول العالم كافة، التي تستخدم هذا التطبيق، ما جعل البعض يظن أن الحساب جرى اختراقه، فكيف تسترجعه بعد انتهاء العطل بشكل نهائي إذا وجدت صعوبة في الدخول مجددا؟

خطوات استرجاع حساب فيسبوك بعد انتهاء العطل

بعد تسجيل الخروج لحسابات الملايين عبر تطبيق «فيسبوك»، توقع بعض المستخدمين تعرضهم إلى اختراق من قبل بعض الأشخاص، قبل بيان شركة «ميتا» المسؤولة عن تشغيل فيسبوك وإنستجرام، إذ أوضح أن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت أيضًا، بحسب صحيفة «ديلي ميل»، ولاسترجاع الحساب يجب اتباع الخطوات التالية:

إذا تم تسجيل خروجك من فيسبوك بشكل مفاجئ، يمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

إذا كنت تواجه صعوبة في تسجيل الدخول، يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

يمكنك أيضًا محو ذاكرة التخزين المؤقت لفيسبوك على جهازك.

سبب عطل فيسبوك المفاجئ

العطل كان نتيجة خطأ تقني في أحد أنظمة فيسبوك، ما أدى إلى فقدان الاتصال بين التطبيق وأجهزة المستخدمين، ما بالتبعية تسبب في تسجيل خروجهم، لكن البيان استبعد فكرة أن يكون العطل ناتجًا عن هجوم إلكتروني استهدف فيسبوك ومستخدميه.

وتجري شركة فيسبوك عديد من التعديلات والتحديثات كل فترة بشكل دوري، ما بدوره يتسبب في بعض الأعطال على مستوى بعض البلاد، وقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى حدوث بعض الأعطال في الحسابات، نتيجة التعارض مع بعض الأجهزة، ما يؤدي إلى تسجيل خروج المستخدمين.