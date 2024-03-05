عاجل.. عودة فيسبوك للعمل مجددا.. ماذا حدث؟

عاد تطبيق فيسبوك، أشهر منصات التواصل الاجتماعي، للعمل مُجددًا، عقب فترة طويلة من الانقطاع، إذ تفاجأ مستخدمو التطبيق الشهير حول العالم، بخروج حساباتهم الشخصية بشكل مفاجئ، مع صعوبة تسجيل الدخول مُجددًا.

وكشف مصدر مسؤول داخل فيسبوك، لـ«ديلي ميل»، عن أن العطل أصاب التطبيقات الأخرى المتعلقة بـ«ميتا» وهي فيسبوك وماسنجر وإنستجرام.

عودة فيسبوك للعمل.. ماذا حدث؟

جدير بالذكر، أن هذا الاضطراب في العديد من المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه، بل أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال الأعوام الماضية.

وفقًا لموقع «downdetector»، المتخصص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية كلها حول العالم، لحظة بلحظة، أشارت غالبية تقارير المشكلات إلى وجود مشكلات في التطبيقات بنحو 72% لفيسبوك، و64% لـ Instagram وMessenger، بنسبة 50%.