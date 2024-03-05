رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عاجل.. عودة فيسبوك للعمل مجددا.. ماذا حدث؟

كتب:

آية أشرف
06:27 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
عودة تطبيق فيسبوك

عودة تطبيق فيسبوك

عاد تطبيق فيسبوك، أشهر منصات التواصل الاجتماعي، للعمل مُجددًا، عقب فترة طويلة من الانقطاع، إذ تفاجأ مستخدمو التطبيق الشهير حول العالم، بخروج حساباتهم الشخصية بشكل مفاجئ، مع صعوبة تسجيل الدخول مُجددًا. 

وكشف مصدر مسؤول داخل فيسبوك، لـ«ديلي ميل»، عن أن العطل أصاب التطبيقات الأخرى المتعلقة بـ«ميتا» وهي فيسبوك وماسنجر وإنستجرام. 

عودة فيسبوك للعمل.. ماذا حدث؟

جدير بالذكر، أن هذا الاضطراب في العديد من المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه، بل أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال الأعوام الماضية.

وفقًا لموقع «downdetector»، المتخصص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية كلها حول العالم، لحظة بلحظة، أشارت غالبية تقارير المشكلات إلى وجود مشكلات في التطبيقات بنحو 72% لفيسبوك، و64% لـ Instagram وMessenger، بنسبة 50%.

اقرأ المزيد:

السر وراء تعطل «فيسبوك» بعد عودة منصاتها للعمل اليوم

خبير تكنولوجي يكشف موعد عودة فيسبوك للعمل

ما هي خوارزميات الفيسبوك وكيف تتغلب عليها؟.. طرق مضمونة لوصول منشوراتك

اعترافات المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالجيزة: «عرفت الزباين من الفيسبوك»

خبير أمن معلومات: هناك أكثر من 500 «صفحة هاكر» تشبه «الفيسبوك»

 القصة الكاملة لـ«طبيب الفيسبوك المزيف».. «بيكشف على ضحاياه أونلاين»
بقلم آية أشرف