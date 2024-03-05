رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«اتصالات النواب»: نتابع عطل فيسبوك.. واجتماع قريب لمناقشة التداعيات

كتب:

أحمد الشرقاوي
06:41 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
فيسبوك

فيسبوك

أكد النائب أحمد البدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، متابعة اللجنة للعطل المفاجئ الذي ضرب «فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعا حول هذا الأمر.

تحرك «اتصالات النواب» بشأن عطل فيسبوك 

أضاف لـ«الوطن»: «نُتابع عطل منصات التواصل الاجتماعي الذي حدث منذ قليل، سواء عطل فيسبوك أو إنستجرام، كما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بالمتابعة الدورية لآخر المستجدات بشكل لحظي، حتى إصدار التقرير النهائي من شركة فيسبوك، وسيجري التأكد من سرقة الحسابات من عدمه».

مفاجأة مدوية في عطل فيسبوك

وفي سياق متصل، كشف المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، لـ«الوطن»، عن سبب عطل فيسبوك، موضحا أن العطل ليس بداخل مصر فقط وإنما في عدد من الدول العربية والغربية، فضلا عن أن شركة «ميتا» المالكة للتطبيق قامت  بإجراء تحديثات شاملة في نظام التشغيل وقاعدة البيانات من أجل حل المشكلة.

اقرأ المزيد:

مفاجأة مدوية في عطل فيسبوك.. وتحذير من خسارة مالية ضخمة بهذه الحالة| عاجل

عطل يضرب فيسبوك في مصر والعالم.. ملايين الحسابات معرضة للخطر

ضبط متهم بالترويج والاتجار في المواد المخدرة عبر «فيسبوك» بالقاهرة

ماذا يحدث في صفحة حسام حسن على «فيسبوك» بعد 15 يوما من الاختراق؟

استجابة لشكوى على «فيسبوك».. تحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة في مصر الجديدة

بعد استغاثة على «فيسبوك».. القبض على متهمين بسرقة شقة في الإسكندرية

عطل مفاجئ يضرب موقع «فيسبوك».. ما السبب؟

كيف تربح أموالا من فيسبوك؟.. 5 طرق فعالة ومجربة
بقلم أحمد الشرقاوي