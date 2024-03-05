«اتصالات النواب»: نتابع عطل فيسبوك.. واجتماع قريب لمناقشة التداعيات

أكد النائب أحمد البدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، متابعة اللجنة للعطل المفاجئ الذي ضرب «فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعا حول هذا الأمر.

تحرك «اتصالات النواب» بشأن عطل فيسبوك

أضاف لـ«الوطن»: «نُتابع عطل منصات التواصل الاجتماعي الذي حدث منذ قليل، سواء عطل فيسبوك أو إنستجرام، كما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بالمتابعة الدورية لآخر المستجدات بشكل لحظي، حتى إصدار التقرير النهائي من شركة فيسبوك، وسيجري التأكد من سرقة الحسابات من عدمه».

مفاجأة مدوية في عطل فيسبوك

وفي سياق متصل، كشف المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، لـ«الوطن»، عن سبب عطل فيسبوك، موضحا أن العطل ليس بداخل مصر فقط وإنما في عدد من الدول العربية والغربية، فضلا عن أن شركة «ميتا» المالكة للتطبيق قامت بإجراء تحديثات شاملة في نظام التشغيل وقاعدة البيانات من أجل حل المشكلة.