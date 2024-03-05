محمد هنيدي يسخر من عطل فيسبوك وإنستجرام: «أهلا بكم»
كتب:
أحمد شعراني
06:21 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
محمد هنيدي
تسبب عطل مفاجئ ضرب تطبيق فيسبوك في خروج ملايين الحسابات الشخصية في مصر، مع استمرار المشكلة وعدم السماح لهم بتسجيل الدخول مُجددًا، ما أثار مخاوف من تعرض الحسابات للاختراق.
وسخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي من هذا العُطل، على موقع إكس، حيث نشر تدوينة بفيديو لأشخاص يهرولون في الصحراء، وكتب عليها: «أهلًا بشعب فيسبوك وإنستجرام».
اهلا بشعب فيسبوك وانستجرام#instagramdown pic.twitter.com/TFxiEsLyc5
اهلا بشعب فيسبوك وانستجرام#instagramdown pic.twitter.com/TFxiEsLyc5— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 5, 2024 ">
اهلا بشعب فيسبوك وانستجرام#instagramdown pic.twitter.com/TFxiEsLyc5— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 5, 2024
وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد طارق، استشاري أمن المعلومات، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، وجود عطل ضرب فيسبوك، بسبب مشاكل في الاتصالات، على مستوى العالم، وفي مصر وبعض الدول العربية والغربية.