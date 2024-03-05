محمد ثروت يسخر من عطل فيسبوك وإنستجرام بأشهر «إفيهاته».. ماذا قال؟

سخر الفنان محمد ثروت من العطل الذي ضرب فيسبوك وإنستجرام، من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر حسابه على فيسبوك، مع عودته للعمل تدريجيا.

محمد ثروت يسخر من عطل فيسبوك وإنستجرام

ونشر الفنان محمد ثروت صورة له وعلق عليها: «وأنا اللي كنت فاكر إني اتهكرت يا صيع».

يذكر أن الفنان محمد ثروت يشارك فى رمضان 2024 بمسلسل سر إلهي، بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم روجينا وأحمد مجدي ومحمود حجازي ونانسي صلاح، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويظهر محمد ثروت كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي 8، بجانب عدد من الفنانين، من بينهم أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد وهشام اسماعيل، من إخراج أحمد الجندي.