حكاية غريبة وراء 5 أطفال في منزل رونالدو.. اثنين فقط أبناء جورجينا

لم تكن الأسرة التي كونها كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي وقائد منتخب البرتغالي، بعد دخوله في علاقة حب مع عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، منذ 7 سنوات، تقليدية، إذ كون الثنائي منزلا يحمل بين جدرانه قصة غريبة، أبطالها أبناؤه الخمسة الذين يظهرون معهما في كل المناسبات العائلية.

أصبح رونالدو أبا في عام 2010 مع ولادة ابنه الأول، الذي أطلق عليه اسم كريستيانو أيضا، قبل أن ينجب توأما جديدا عام 2017، ليستقبل بعدها طفلين جديدين، لكن المفارقة أن الثنائي الأخير فقط هما ابنيه من جورجينا.

معلومات عن أبناء رونالدو

ولد كريستيانو جونيور في 17 يونيو 2010، وسمي على اسم والده، إلا أن رونالدو لم يكشف أبدًا عن هوية والدة ابنه البكر، إذ قال في تصريحات تليفزيونية عام 2015: «بعض النقاط في الحياة خاصة ويجب على الناس احترام الخصوصية، عندما يكبر كريستيانو، سأقول له الحقيقة كاملة».

وحين استقبل رونالدو أول أبناءه، نشر تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قال خلالها: «بكل سرور أبلغكم أنني أصبحت أباً لطفل رضيع، وكما تم الاتفاق مع والدته، التي تفضل الحفاظ على سرية هويتها، سيكون ابني تحت وصايتي، أطلب من الجميع الاحترام الكامل لحقي في الخصوصية وحق الطفل».

وفي يونيو 2017، رحب رونالدو بالتوأم إيفا وماتيو، الذي أنجابهما من أم بديلة، من خلال نفس الطريقة التي أنجب بها طفله الأول «تأجير الرحم»، حيث لم يُعلن عن هوية الأم أيضا، وبعد أشهر قليلة من إعلان بدء مواعدة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، ظهر الثنائي لأول مرة علنًا في حفل توزيع جوائز FIFA لأفضل لاعب كرة قدم في يناير 2017.

من هم أبناء جورجينا من رونالدو؟

بعد أسابيع من ولادة التوأم إيفا وماتيو، في يوليو 2017، أعلن رونالدو أنه وصديقته جورجينا ينتظران مولودتهما الأولى، وهو رابع أطفال أسطورة منتخب البرتغال، لتكون أول الأبناء التي يُعلن عن هوية أمه، إذ ولدت الطفلة التي أطلق عليها اسم ألانا مارتينا في 12 نوفمبر 2017.

في أكتوبر 2021، أعلن رونالدو أنه وجورجينا ينتظران توأما، قبل أن يُعلن خبرا مفجعا في أبريل 2022، بوفاة أحد التوأمان، وهو طفل رضيع، بينما ولدت الطفلة بيلا بصحة جيدة.

وكانت جورجينا أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت صورة لدعوة زفاف تحمل اسمها وتاريخ اليوم الموافق 5 مارس، دون الإشارة إلى اسم رونالدو، لتثير التساؤلات حول موعد زفافهما، بعد قصة حب استمرت 7 سنوات، وأسفرت عن طفلين.