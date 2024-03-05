حقيقة اعتزال رونالدو بعد الزواج من جورجينا.. تصريح يقلب الموازين

«أسبوع إثارة الجدل»، هكذا استحق الأسبوع الجاري هذا اللقب، الذي كانت بطلته عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعدما تصدر اسمها عناوين الصحف العالمية، فضلا عن تصدرها «التريند» على مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

قبل ساعات من نشر جورجينا دعوة زفاف، تحمل اسمها وموعد الخامس من مارس، لتثير الشكوك حول موعد زواجها من رونالدو، خرجت بتصريحات قلبت الموازين، بشأن موعد اعتزال «الدون» لكرة القدم، بعد سنوات من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الساحرة المستديرة.

جورجينا تكشف عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

الوقت يمر بسرعة كبيرة ويقترب وداع كريستيانو لكرة القدم كل يوم، اللاعب الذي يبلغ التاسعة والثلاثين من عمره، لا يزال متعطشا للتسجيل والفوز بالألقاب، في دائرة الضوء داخل منظومة الكرة السعودية، في تجربة جريئة.

حقيقة اعتزال رونالدو بعد الزواج من جورجينا

تستمر التكهنات حول موعد اعتزاله يوما بعد يوم، ولكن يبدو أن شريكته جورجينا رودريجيز قد حددت موعدًا لتعليق حذاء رونالدو، حيث قالت على هامش أسبوع الموضة في باريس، في تصريحات نقلها موقع «besoccer»: «عام واحد وينتهي الأمر، أو ربما عامين، لا أعرف».

لم تكن تعلم جورجينا أن تصريحاتها تم تسجيلها، قبل أن ينتشر الفيديو ويثير حزنا كبيرا بين جماهير الدون، بينما ربط البعض الآخر بين تصريحات جورجينا بشأن موعد اعتزال رونالدو، وبين اقتراب موعد زواجه منها بعد 7 سنوات من بداية قصة الحب التي جمعت بينهما.