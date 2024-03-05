توجيه من «التعليم» بشأن الحصول على شهادة صلاحية الترقي للمعلمين

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا مهمًا لمديري إدارة فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات، بشأن الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2024/2023.

33 ألف معلم

وعممت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابها في إطار تنفيذ البرنامج الرقمي للتنمية المهنية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2024/2023، حيث يصل عدد المستهدفين 33 ألف معلم تقريبا، وفي ضوء اقتراح بعض الفروع للمشاركة في تقديم الدعم الفني للمستهدفين، وذلك باستخدام المعامل الإلكترونية المجهزة والمتاحة بالفرع للدخول والتسجيل، ثم تنفيذ الاختبارات الالكترونية المقررة لكل فئة مستهدفة للحصول على اجتياز البرنامج الرقمي للتنمية المهنية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2024/2023.

نشر الخطاب في المعامل الإلكترونية

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يرجى النشر والإعلان في نطاق المحافظات بفرع مجهز بالمعامل الإلكترونية لمساعدة من يرغب من المعلمين المستهدفين في أداء الاختبارات اللازمة، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي الحالي بدون أي رسوم إضافية، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالمقر الرئيس، حرصاً على الصالح العام لأعضاء هيئة التعليم.