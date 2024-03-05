وزير التموين يفتتح 16 مكتبا للسجل التجاري في المحافظات

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة.

وأوضحت وزارة التموين، أن المكاتب في محافظات «الجيزة - منوف بمحافظة المنوفية - وحدة مستخرجات الغربية - كفر الدوار - العاشر من رمضان - 15 مايو - المنيا - أبشواي - طامية الصف - رأس غارب - السنبلاوين - أبو تيج - المنزلة - رشيد - دسوق».

تسريع وتيرة التحول الرقمي

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.

تطوير 67 مكتب سجل تجاري

وأكّد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنَّه جرى تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلهم إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجاري ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجاري.

وأضاف أنَّه جرى ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، مبينًا أنَّه تيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد أتاح جهاز التجارة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.

ونوه إلى أنَّه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تمّ نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة.