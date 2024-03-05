وكيل «صحة الشرقية» يوجه بسرعة تجهيز وحدة جديدة لعلاج أورام الأطفال

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وذلك بعد مروره على مستشفى بلبيس المركزي.

توفير الرعاية الطبية للمرضى

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى السعديين، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بمركز علاج الأورام السرطانية، والذي يضم وحدة العلاج الكيماوي والهرموني، ومزود بعدد 10 أسرة، ووحدة لأمراض الدم والمناعة، وتضم 10 أسرة أخرى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

تجهيز الوحدة الجديدة لعلاج أورام الأطفال

كما اطمأن على الخدمة المقدمة للمرضى بقسم علاج وجراحات الأورام، وناقش مع مدير المستشفى الخطة العلاجية للمرضى بالأقسام الطبية، موجها مدير المستشفى بسرعة تجهيز الوحدة الجديدة لعلاج أورام الأطفال، والتي سيتم تجهيزها بقدرة استيعابية 5 أسرة، استكمالاً لطفرة الخدمات النوعية الموجودة لتغطية خدمة علاج الأورام السرطانية لمختلف الأعمار السنية، وخاصة بعد التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة، كما ناقش خطة تطوير الأقسام الداخلية، طبقاً للمعايير والكود المصري.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، إلى أن تطوير الأقسام الداخلية يأتي استكمالاً للطفرة الصحية الهائلة التي يشهدها مستشفى السعديين المركزي خلال الآونة الأخيرة، وبعد أسابيع من التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة، بقوة 5 أسرة، والمزودة بأحدث الأجهزة الطبية، بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين جنيه، وبعد 5 أشهر فقط من التشغيل التجريبي لمركز علاج الأورام وأمراض الدم الجديد، بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه.

دعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية

يأتي ذلك بعد عدة أشهر من دعم وزارة الصحة للمستشفى بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية أكثر من 7 ملايين جنيه، وأيضاً بعد التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة الجديدة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها بقوة 10 أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت 4.3 مليون جنيه، وبعد تطوير قسم الحضانات الجديد وتوسعته ورفع كفاءته ليصل إلى 36 حضانة، بجانب تطوير قسم الكلي الصناعي، ضمن بروتوكول التعاون الموقع من معالي محافظ الشرقية مع جمعية الأورمان في ديسمبر قبل الماضي، لتطوير قسمي الكلي والحضانات، وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبية المطلوبة بواقع 15 حضانة ليصل الإجمالي إلى 36 حضانة، و15 ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلى 60 ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.