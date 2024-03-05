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«الصحة» تحيل مسؤولي قسم طوارئ في مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية للتحقيق

كتب:

مريم الخطري
12:23 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة

الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة

أحالت وزارة الصحة والسكان، اليوم، مدير صيدلية ومسؤولي قسم طوارئ بمستشفى بلبيس المركزي بالشرقية للتحقيق الفوري، بتهمة التقصير، نظرا إلى وجود شكوى بعض المواطنين من عدم انتظام صرف التذاكر.

التحقيق العاجل في نقص المستلزمات الطبية 

ووجهت الوزارة بالتحقيق العاجل في نقص بعض المستلزمات الطبية بالمستشفى، والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، للتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

إعادة توزيع الأطباء على أقسام المستشفى

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك توجيهات بإعادة توزيع الأطباء على أقسام المستشفى، لاستيعاب التردد، واستخدام الغرف المتاحة بالمستشفى، لحل مشكلة الزحام في العيادات.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.