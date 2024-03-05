«التحالف الوطني» يسلم مراكب للصيادين ويعيد تأهيل 25 منزلا بالأقصر

شهد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، اليوم، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فعاليات افتتاح أعمال إعادة إعمار عدد من منازل قرية نجع الجسور وقرية نجع سيدنا والتي نفذتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتطوير القرى الأشد احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وفرج عبد الحميد نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وفريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي، وفريق عمل إيثار للتنمية المجتمعية بالمصرف المتحد برئاسة جيهان أبو حسين وفريق عمل الاتصال المؤسسي برئاسة جرمين عامر.

إعادة الإعمار والتنمية

وبحسب بيان صادر عن محافظة الأقصر، تضمنت أعمال إعادة الإعمار والتنمية التي شملت الحصول على موافقة جميع الوزارات المختصة ما يلي:

- بناء المنازل المتهالكة بالقريتين والبالغ عددها 25 منزلا، وإجراء أعمال التشطيب الداخلية والخارجية والتجهيزات اللازمة لإقامة الأسر بشكل يليق بهم.

تسليم 25 مركب صيد للأسر المستهدفة

- كما تم تسليم 25 مركب صيد في ضوء عملية التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة بالقريتين.

- إجراء سلسلة من التدريبات المكثفة لأهالي القريتين على حرفة الصيد.

إنشاء محطة تحلية مياه الشرب

- إنشاء محطة تحلية مياه الشرب لأهالي قرية نجع سيدنا عقب إجراء سلسلة من التحليلات لفحص صلاحية المياه للشرب لضمان الحفاظ على صحة أهالينا من سكان القرية.