اتحاد الجمعيات الأهلية: التحالف الوطني استهدف 30 مليون مواطن خلال عام

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح في استهداف أكثر 30 مليون مواطن، شملتهم خدماته خلال عام واحد.

وتابع «عبد القوي» خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC» المذاع على شاشة «DMC» من تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي طالب الرئيس السيسي بتفعيله، كيان له شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي، ويحظى برعاية الرئيس، كما يعمل من أجل مصر وثقافة التطوع.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأضاف أن التحالف الوطني عبارة عن أنشطة تنموية وخدمية واستثمارية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مضيفًا أنّ التحالف يتم تشكيله من الجمعيات والمؤسسات، بانضمام الشخصيات الاعتبارية العامة، وموارده هي التبرعات والاشتراكات وما تخصصه الموازنة العامة المصرية.

مبادرة «ازرع» لدعم نصف مليون ألف فلاح

وتابع، أنّ هناك استفادة عظمى من التحالف الوطني، بسبب انضمام الكيانات الكبيرة والمختلفة إلى كيان واحد، بالإضافة إلى الخدمات التنموية المختلفة للمجتمع المصري، مثل مبادرة «إزرع» التي بدأت عام 2022 لدعم 100 ألف من صغار الفلاحين الذي لا يملك أكثر من فدان، بجانب زراعة نصف مليون فدان قمح كمخزون استراتيجي، مضيفًان أنه في عام 2023 جرى زيادة عدد الفلاحين إلى نصف مليون فلاح، وزيادة المساحة المنزرعة للقمح إلى مليون فدان.

واستطرد: «كل ذلك أيضًا جاء بالتزامن مع إطلاق قوافل علاجية وطبية استهدفت 5 مليون أسرة، بجانب العديد من المبادرات».