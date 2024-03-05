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دراما المتحدة

عضو بـ«التحالف الوطني»: تعبئة 2000 كرتونة غذائية لتوزيعها على الأسر الفلسطينية في مصر

كتب:

حبيبة فرج
03:48 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
جهود التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية

جهود التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، تعبئة ما يقرب من 2000 عبوة مواد غذائية، لسد احتياجات الأسر الفلسطينية خلال شهر رمضان، في تأكيد جديد على إيمان الشعب والمجتمع المدني بضرورة دعم الأشقاء في محنتهم.

توزيع وجبات إفطار ساخنة على الأسر الفلسطينية

وأشار ممدوح إلى أنه من المقرر خلال شهر رمضان توزيع وجبات إفطار ساخنة على الأسر الفلسطينية الموجودة في مصر، ضمن مبادرة إفطار، إلى جانب تقديم وجبات السحور. 

وأضاف: «الدور الذي يقوم به التحالف رسالة جديدة من مصر على استمرار الدعم المصري للاشقاء الفلسطينين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية». 

 سد احتياجات الأسر الفلسطينية

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