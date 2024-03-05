التحالف الوطني يبدأ تعبئة «كراتين رمضان» للأسر الفلسطينية في مصر

لم يغفل التحالف الوطني دوره تجاه أهالي غزة لاسيما في الظروف الحالية التي تمر بها الدولة الفلسطينية، فإلى جانب إرسال آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع، يتولى مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني تعبئة وتحضير كراتين رمضان من أجل توزيعها على الأسر الفلسطينية الموجودة في مصر من أجل دعمهم في شهر رمضان الكريم.

التحالف الوطني يبدأ في تعبئة كراتين رمضان للأسر الفلسطينية في مصر

ويجهز مجلس الشباب كراتين رمضان والتي تحتوي على عدد من السلع والمواد الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين خلال الشهر المبارك، إذ تحتوي الكرتونة على «الدقيق، الأرز، الصلصة، الفول، قمر الدين، لبن، زيت، جبنة، سمنة، شاي، عدس... وغيره من المواد الغذائية الأخرى».

وقال محمود بشرى مسؤول ملف الإغاثة في مجلس الشباب المصري إنَّ هذه المساعدات والكراتين تأتي في إطار حرص المجلس على دعم أهالي غزة، مؤكّدًا أنَّ هناك آلاف من المتطوعين يشاركون في هذا العمل أغلبهم من الشباب.

وأضاف مسؤول ملف الإغاثة في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ المساعدات المقدمة تشمل أيضا توزيع بطاطين من أجل حماية الأسر من برد الشتاء، ويصل عدد البطاطين إلى ما يقرب 5 ألف بطانية، مؤكّدًا أنَّ هذه هي المرحلة الأولى من دور التحالف الوطني في دعم أهالي غزة والمواطنين الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.