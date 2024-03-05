خبير علاقات دولية: مصر تتوسع في أذرعها الدبلوماسية بزيارة «باشينيان»

قال أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، إنّ العلاقات المصرية الأرمينية لها بعد سياسي واقتصادي وممتدة منذ زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا العام الماضي التي تعتبر أول زيارة لرئيس مصري لأرمينيا.

موقف دولي موحد تجاه التوتر في الشرق الأوسط

وأضاف «عبدالمجيد» خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد شردي، أنّ مصر تتوسع في أذرعها الدبلوماسية، التي تستفيد منها اليوم في تكوين موقف دولي موحد تجاه التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد على أنّ زيارة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان لمصر اليوم، تعتمد على توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري وتعزيز الثقافات المتبادلة بين الدولتين.

موقف مصر هو الحل النهائي للقضية الفلسطينية

ولفت، أنّ موقف مصر هو الحل النهائي للقضية الفلسطينية، مشيرا أن الولايات المتحدة تعول على مصر المحوري في كونها مفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وهذاما تم مباحثته ايضا في زيارة مستشار الأمن القومي البحريني الركن ناصر بن حمد آل خليفة لمصر اليوم.