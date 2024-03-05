توقعات بسقوط أمطار لمدة 4 أيام.. وتحذير لأهالي القاهرة من ظاهرة جوية

تشهد 11 محافظة توقعات بسقوط أمطار بداية من غد الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل، وسط تحذيرات من 3 ظواهر جوية، ومناشدات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس نظرا لانخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتشهد 11 محافظة فرص سقوط أمطار غداً الأربعاء وبعد غد الخميس وهي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، المنوفية، السويس، الإسماعيلية»، وذلك بنسبة تصل لنحو 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

تحذير هام لسكان القاهرة

وتشهد عدة محافظات شبورة كثيفة، تحديدا في القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح، إذ تتحول الشبورة إلى ضباب يعمل على حجب الرؤية الأفقية.

وتنشط الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بالإضافة إلى تكوّن الغيوم الجزئية، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، إذ يسود طقس مشمس نهاراً مائل إلى البرودة ليلا.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار في المحافظات بداية من الأحد 10 مارس والإثنين 11 مارس، بينما تستمر ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة ونشاط الرياح.