كيلو اللحمة بـ250 جنيها في منافذ التموين بتخفيضات 30%

أعلنت مديريات التموين في المحافظات عن توفير كيلو اللحمة ب250 جنيها في منافذ التموين بتخفيضات كبيرة تصل لـ30% و35% من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين وإدخال البهجة والسعادة على القلوب مع قدوم شهر رمضان الكريم.

تخفيضات كيلو اللحمة في منافذ التموين

وأشارت مختلف المديريات إلى أنه تم في الفترة الأخيرة تخفيض أسعار اللحوم ليصل كيلو اللحمة إلى 250 و260 جنيها في منافذ التموين، بنسبة أكبر من بداية التخفيضات من أكثر من شهر، بسبب ضبط الدولة حركة الصرف والتخلص من احتكار التجار ورفع قيمة الصرف التي تؤثر علي الاستيراد.

وأوضحت مديريات التموين في المحافظات أنه تم توفير اللحوم بتخفيضات كبيرة في أكثر من 50 منفذ علي مختلف المحافظات الخاصة بالتموين، بجانب وجود عدد من السيارات المتنقلة.

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» إنه تم توفير اللحوم في المنافذ التموينية حتى أول شهر رمضان، بكميات كبيرة من أجل استيعاب كافة المواطنين، كما تم توفير سيارات خاصة بتلك المنافذ للتنقل من أجل ضمان وصول اللحوم لكافة المواطنين.

وأضاف أن أسعار اللحوم وصلت إلى 260 جنيها في الدقهلية خاصة مع ضبط حركة الصرف وبدء خفض أسعار مختلف السلع من ضمنها اللحوم.

توافد على منافذ التموين لشراء اللحوم

وشهدت المنافذ إقبالا اليوم في مختلف المحافظات، من أجل الاستفادة من تخفيضات اللحوم وشرائها بأسعار مخفضة تصل لـ250 جنيها، للاستفادة منها وشراء اللحوم في شهر رمضان.

فرحة المواطنين بتخفيضات لحوم منافذ التموين

وأشار محمد إبراهيم 35 عاما لـ«الوطن» إلى المنافذ وفرت الكثير للمواطنين من خلال ضخ لحوم بتخفيضات كبيرة: «كنت بفكر إزاي اشتري لحمة لشهر رمضان لكن أول ما عرفت بتوفيرها في منافذ التموين، نزلت واشتريت ووفرت في الكيلو أكثر من 100 جنيه».

وأضافت هانم كامل 55 عاما أن كل مسؤول عن أسرته يفكر كثيرا في متطلبات رمضان والتي من أساسها اللحوم، لذا لم تتردد من أجل القدوم والشراء بتخفيضات كبيرة تستطيع من خلال أن توفر مبلغ وقدره لشراء مختلف السلع الأخري بجانب اللحوم.

وأوضح هيثم محمد أنه يتمنى أن تستمر العروض في المنافذ على مدار العام مثلما حدث منذ شهور: «الفترة الأخيرة سمعنا عن تخفيضات، لكن النهاردة حقيقي لمسنا التخفيض من خلال أسعار قليلة وبسيطة، عن الأسواق بكثير، يعني هشتري 2 كيلو لحمة بسعر كيلو ونصف بره أو اقل كمان».