أسعار اللحوم والخضراوات في معرض أهلا رمضان بالدقهلية.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية، توفير سلع غذائية متنوعة في 21 منفذا لمعرض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، بتخفيضات تصل إلى 30%.

أسعار اللحوم المجمدة في معرض أهلا رمضان بالدقهلية

ورصدت «الوطن» أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان والتي جاءت كالآتي:

- البفتيك 260 جنيها

- شاورما لحم 260 جنيها

- برجر نصف كيلو 75 جنيها

- كفتة نصف كيلو 75 جنيها

- سجق نصف كيلو 60 جنيها

- سوسيس 80 جنيها

- بانيه 130 جنيها

- شيش طاووق 160 جنيها

- كفتة داوود باشا 55 جنيها

- جلاش 15 جنيها

- جبنة 60 جنيها

- اسماك فليه 150 جنيها

- سمان 85 جنيها

أسعار الخضروات في معرض أهلا رمضان بالدقهلية

- بسلة سادة 28 جنيها

- بسلة بالجزر 25 جنيها

- خضار مشكل 15 جنيها

- بامية 15 جنيها

- ورق عنب 55 جنيها

معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، لـ«الوطن»، توفير السلع بتخفيضات كبيرة على مدار شهر رمضان الكريم، إذ يجري تخفيض الأسعار في المعارض والمنافذ من الشركة المنتجة إلى المستهلك بشكل مباشر.

وتستمر معارض أهلا رمضان على مدار الشهر الكريم من أجل توفير السلع المختلفة للمواطنين، بتخفيضات تبدأ من 15% حتى 30%، على أن يتم توفير معارض أهلا العيد من أجل شراء مستلزمات العيد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.