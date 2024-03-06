آخر فرصة للمشاركة في أولمبياد الجامعات للشركات الناشئة 8 مارس

أعلنت جامعة المنيا، أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدد موعد التقديم في أولمبياد الجامعات للشركات الناشئة حتى 8 مارس الجاري 2024.

فرصة استثنائية للطلاب والباحثين

ودعا القائمون على الأولمبياد طلاب وباحثي الجامعات المصرية الحكومية، أهلية، دولية، تكنولوجية، وأصحاب الأفكار الإبداعية الذين يرغبون في تحويلها إلى شركات ناشئة للمشاركة في هذه المسابقة المميزة.

وذكر بيان أصدرته جامعة المنيا، أن الأولمبياد يقدم جوائز قيّمة للشركات الفائزة، تشمل: تمويل بقيمة 500 ألف جنيه، خدمات بقيمة 500 ألف جنيه لمساعدة المشاركين في تأسيس شركاتهم، دعم فني وإداري لإنشاء شركاتهم الناشئة، المشاركة في برنامج GenZ التليفزيوني لعرض أفكارهم على العالم، التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز جهود فريقهم إعلاميًا.

رابط التقديم في أولمبياد الجامعات

وأوضح بيان جامعة المنيا، أنه يمكن الحصول على جميع المعلومات أو التقديم في أولمبياد الجامعات للشركات الناشئة التي أطلقها صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى 8 مارس الجاري 2024 من خلال هذا الرابط من هنا.

مؤكدة أن الأولمبياد فرصة استثنائية لبناء مستقبل ريادي لجميع الطلاب والباحثين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.