الأزهر يطلق قوافل دعوية في الإسماعيلية قبل بدء شهر رمضان

أطلق الأزهر الشريف قوافل دعوية بمحافظة الإسماعيلية خلال الأيام الجارية قبل بدء شهر رمضان المبارك، لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إنه وجه بتيسير عمل القوافل وتقديم كل سُبل الدعم لها؛ لبدء عملها بمراكز ومدن المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.

واستقبلت الإسماعيلية القافلة الدعوية للتأكيد علي بيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.

أماكن القوافل الدعوية للأزهر في الإسماعيلية

وتستمر قوافل الأزهر الشريف الدعوية في محافظة الإسماعيلية داخل مساجد «أبوالمجد، والزراعة، وعلي بن أبي طالب، والقدس، وحراء، والتوفيق، والصالحين، والخير والبركة، وأبوبكر الصديق، والروضة، والمصطفى» بمدينة الإسماعيلية، إضافة إلى عدد من مراكز الشباب والمدارس، دور رعاية المسنين والأحداث بالمدينة.

وتعقد القوافل الدعوية الندوات التثقيفية بمراكز الشباب والمساجد بمركز ومدينة القصاصين، أبوصوير لتتناول فضائل شهر رمضان، والجوانب الإيمانية للصيام، والصدق وأثره على الفرد والمجتمع، بجانب الاحتفالات الوطنية والاجتماعية ودورها في ترسيخ الانتماء.