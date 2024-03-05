«الصحة العالمية»: 8 آلاف مريض بحاجة لإجلائهم من غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن خيبة أملها لعدم تمكن سوى عدد قليل من المرضى من الخروج من غزة المحاصر لتلقي العلاج في الخارج، مشيرة إلى أن 8 آلاف مريض بحاجة إلى إجلائهم من غزة.

تدني مستويات سوء التغذية بين الفلسطينيين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المنظمة، أن فريقها الذي تمكن من الوصول لمستشفيات شمال غزة، أكد ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الفلسطينيين، مشيرة إلى وفاة الأطفال بسبب الجوع، مع وجود شح حاد في الغذاء والوقود والإمدادات الطبية وتدمير مباني المستشفيات.

وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة جنيف السويسرية، وتحدث فيه عبر الفيديو من القدس العربية المحتلة، إن المنظمة وشركاءها تمكنوا أخيرا من الوصول إلى مستشفيي الشهيد كمال عدوان، والعودة في الثالث من الشهر الحالي، وكانت تلك أول بعثة للمستشفيين منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك رغم الجهود المتكررة للوصول إلى شمال غزة.

انقطاع الكهرباء في مستشفى العودة

ووصف بيبركورن الوضع في مستشفى العودة بأنه مروع، محذرًا من أن انقطاع الكهرباء يمثل خطرا كبيرا على رعاية المرضى وخاصة في العناية المركزة ووحدة رعاية حديثي الولادة.

وذكر، أن منظمة الصحة العالمية قدرت وجود 8000 مريض يجب إحالتهم إلى خارج غزة، و6000 إصابة منهم مرتبطة بالحرب و2000 مصاب بأمراض أخرى، لافتًة إلى أنه في الفترة من 7 أكتوبر 2023 لـ20 فبراير 2024 تم إجلاء 2300 مريض فقط.