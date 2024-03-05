مصطفى عمار: صوت أهالي غزة وصل للعالم كله بفضل الإعلام المصري

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير صحيفة «الوطن» إنَّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مر عليه الآن 150 يومًا، حيث يعيش الشعب الفلسطيني إبادة جماعية على مرأى ومسمع العالم، ويعيش مواطني الوطن العربي والشعب المصري على الأخص ألمًا كبيرًا، مؤكّدًا دور مصر الكبير في التضامن مع الشعب الفلسطيني، فالمعابر المصرية لم تغلق يومًا واحدًا على الرغم من كل الأكاذيب والادعاءات، هذا بجانب إسقاط مصر للمساعدات الإنسانية على شمال غزة المحاصر.

مصر تقدم مساعدات إنسانية بكميات كبيرة للشعب الفلسطيني عن طيب خاطر

وأضاف رئيس تحرير صحيفة «الوطن» خلال لقاءه مع الإعلامية هاجر جميل في برنامج «شارع مصر» المذاع على راديو «شعبي إف إم»، أنَّ مصر تقدم مساعدات إنسانية بكميات كبيرة للشعب الفلسطيني عن طيب خاطر، بالرغم من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم كله، موضحًا أنَّ تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تتغير منذ بداية الأزمة والموقف المصري ثابت ويؤكّد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر موقفها مشرف وداعم للقضية الفلسطينية

وأكّد أنَّ مصر موقفها مشرف وداعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، هذا بجانب أنَّ الإعلام الغربي كان مضللًا لشعوبه بشأن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، ولكن بفضل الإعلام المصري وصل صوت قطاع غزة للعالم كله وتحول الوضع وأصبح العالم مؤيدًا للفلسطينيين ويدافع عنهم ويتضامن معهم، وهذا لم يكن ليحدث لولا وجود قناة «القاهرة الإخبارية» والتي تبث على مدار 24 ساعة الأوضاع في غزة وتنقل حقيقة ما يحدث.

الإعلام المصري كشف الأكاذيب التي يروّجها الأمريكيون ضد قطاع غزة

وشدد «عمار» على أنَّ الإعلام المصري كشف الأكاذيب التي يروّجها الأمريكيون ضد قطاع غزة، موضحا أن مصر تحتضن مباحثات الآن من أجل تفعيل الهدنة، وقد يأتي شهر رمضان بإعلان عن هدنة في قطاع غزة، إذ تضغط مصر لتفعيل هدنة طويلة انتصارًا للإنسانية ولدور مصر التاريخي وتغليبها للحوار والعقل في المفاوضات.