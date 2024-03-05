رئيس جامعة القناة: مشروع لـ«طلاب علوم» يستهدف توفير 36 مليون دولار سنويا

قال ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن عددا من طلاب كلية العلوم نجحوا في الوصول إلى مشروع قابل للتطبيق يساهم في عملية الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها وتدويرها.

معرض مؤتمر مصر الدولي للطاقة

وأضاف رئيس جامعة القناة خلال استقباله اليوم الثلاثاء، فريق طلاب قسم الجيولوجيا كلية العلوم، الحاصلين على المركز الأول بمسابقة Shell NXplorers بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة، أن المشروع يستهدف توفير 36 مليون دولار سنويا.

وتابع: المشروع يستفيد من انبعاث غازات الكربون بمجمع البتروكيماويات بالعين السخنة، واستخدامه بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، ويساهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها من البيئة.

مندور: تكريم الفريق على مجهوداته

وحرص «مندور» على الاستماع للطلاب وتجربتهم في المشاركة بالمؤتمر، واستمع إلى شرح تفصيلي لطبيعة مما يحافظ على البيئة ويوفر العملة الصعبة، والذي ضم كلا من الطالب محمد عبدالعظيم المقيد بالمستوى الرابع، والطلاب زياد راتب ومحمد خالد وميرنا صلاح وهاجر عبدالمنعم المقيدين بالمستوى الثالث.

وأوصى رئيس الجامعة بضرورة تكريم الفريق في مؤتمر البحوث الطلابية لكلية العلوم في أبريل القادم، والمؤتمر العام للبحوث الطلابية مايو المُقبل، وتعميم التكريم لجميع طلاب الجامعة الفائزين في المسابقات والحاصلين على مراكز متقدمة.