جامعة القناة توصي بـ8 إجراءات للحفاظ على الحياة البرية.. توثيق وتوعية

أوصت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس بعدد من التوصيات المهمة للحفاظ علي الحياة البرية، خلال احتفاليتها باليوم العالمي للحياة البرية، والتي تضمنت برامج لتوضيح النفع المستدام للحياة البرية.

أهم توصيات جامعة القناة للحفاظ على الحياة البرية

وأوصت جامعة قناة السويس بعدة توصيات تضمنت الآتي:

1- تنفيذ بروتوكولات تعاون بين كلية الطب البيطري والمحميات الطبيعية، في مجال الكشف عن الأمراض الوافدة الخاصة بالطيور المهاجرة.

2- تعيين الأطباء البيطريين في المحميات الطبيعية لمكافحة الأمراض الوافدة، وعلاج حالات الإنقاذ الطارئة.

3- زيادة وعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تواجد أي من الطيور والحيوانات البرية والزواحف في الأسواق الشعبية، وذلك بعمل دورات توعوية لطلاب المدارس والمجتمع المدني.

4- توثيق الحياة البرية المصرية بالتصوير الفوتجرافي لحصر الأنواع المهددة بالانقراض.

5- عمل دورات تدريبية للتصوير الفوتوغرافي للحياة البرية لدى طلاب الكليات المهتمين بالمجال.

6- عمل قاعدة بيانات لمصوري الحياة البرية في مصر، للاستفادة القصوى منها خاصة في أوقات مراقبة وحصر الطيور المهاجرة.

7- مناشدة الوزارات المعنية بضرورة تسهيل دخول مصوري الحياة البرية للمحميات الطبيعية، خاصة في أوقات هجرة الطيور.

8- ضرورة تدريب وتمكين الشباب على كيفية العمل في منظمات المجتمع المدني، المهتمة بالحفاظ على التنوع الحيوي والحياة البرية.

جامعة القناة تحتفل بيوم البرية

واختتمت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس احتفاليتها اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للحياة البرية، والتي تضمنت برامج لتوضيح النفع المستدام للحياة البرية، ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية السلالات من الانقراض،.

وقالت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، خلال الجلسة الافتتاحية، إنه منذ تأسيس كلية الطب البيطري عام 1986، على يد الدكتور عبد الحميد شلبي، فإنه تم إنشاء أول قسم للحياة البرية على مستوى كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية.

وأضافت أنه تم إعادة إنشاء وتطوير متحف الحياة البرية بها، وافتتاحه، بما يسمح بالتواصل مع المجتمع الخارجي، واستقبال الزيارات الطلابية والمدرسية إليه.