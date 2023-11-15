افتتاح معرض «تنوع الحياة البرية في إيبيروأمريكا» بالإسكندرية 19 نوفمبر

تفتتح سفارة إسبانيا بالقاهرة، المعرض الفوتوغرافي بعنوان «تنوع الحياة البرية في إيبيروأمريكا» في البهو الرئيسي بمكتبة الإسكندرية، يوم 19 نوفمبر المقبل، في إطار الأسبوع الإيبيروأمريكي في دورته الثالثة على التوالي؛ بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين الجمهور المصري ودول إيبيرو-أمريكا.

مواعيد المعرض

وأشار بيان صادر عن سفارة إسبانيا، اليوم الأربعاء، إلى أبواب المعرض ستكون مفتوحة للجمهور من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن هذا العام ستشارك 13 دولة إيبيرو-أمريكية في المعرض، وهي: بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، البرتغال، إسبانيا، و أوروجواي.

الدولة التي تشملها المنطقة الإيبيرو-أمريكية

وأوضح أن المنطقة الإيبيرو-أمريكية، التي تضم إسبانيا والبرتغال في أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الدول الناطقة بالإسبانية والبرتغالية في أمريكا والكاريبي، تشتهر بتنوعها البيولوجي المتميز، الذي يعتبر واحدًا من أكبر التنوعات على وجه الأرض، ويشمل الغابات المطيرة والصحاري والمناظر الطبيعية المتنوعة التي تحتضن مجموعة متميزة من النباتات والحيوانات، كما تشكل خيوطًا متكاملة تضاف إلى نسيج الحياة المعقد، تساهم في قوة واستدامة كوكبنا.

يُذكر أن الأسبوع الإيبيرو-أمريكي في الإسكندرية يتضمن أيضًا عرض 13 فيلمًا (فيلم واحد لكل دولة مشاركة) كل يوم في السابعة مساءً، ابتداءً من 19 نوفمبر حتى 1 ديسمبر.