مستثمرون يتبنون مشروعات برنامج «ويت سكيلز» لتحدي المياه

اختتم برنامج «ويت سكيلز» لتحدي المياه فعالياته التي ستمرت لمدة أسبوعين بمدينتي الإسكندرية والقاهرة، وشارك فيه عدد من الشباب المصري والهولندي لإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لتحديات المياه.

عرض الأفكار الإبداعية

وقام الشباب المشاركون في البرنامج بعرض أفكارهم الإبداعية على لجنة متخصصة من خبراء المياه في مصر، وعدد من دول العالم، اشتملت على 4 مشروعات مبتكرة، توفر المياه بشكل مستدام.

وعرض القائمون على المشروع الأول تخفيف الآثار الناجمة عن الفيضانات في منطقة مرسى مطروح ، أما المشروع البحثي الثاني فيقوم على تحويل منطقة «اأم لاشطال» بالساحل الشمالي الغربي لتصبح أكثر استدامة من خلال توفير مصادر مالية متجددة باستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة وتنويع المشروعات بها.

تركيب «حساسات» لوسائل الري الحديثة

أما المشروع الثالث فيقوم على تركيب «حساسات» لوسائل الري الحديثة تعمل تلقائيا لري الزراعات عند الحاجة للمياه بينما المشروع البحثي الرابع فيتمثل في إيجاد مصادر مبتكرة لتوفير مياه الشرب بالاكاديمية العربية للعلوم بالإسكندية.

وانتهت اللجنة بإعلان فوز فريق عمل مؤسسة world water net، وسلم السفير الهولندي ومسؤول البرنامج يوهان اوست الشهادات للمتدربين، كما أبدى عدد من المستثمرين نيتهم تبني المشروعات البحثية وتوفير الدعم المالي لها باعتبارها حلولاً غير تقليدية لقضايا المياه في مصر.

يذكر أن برنامج «ويت سكيلز» يُنفذ بالشراكة مع السفارة الهولندية ووزارة الموارد المائية والري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري.