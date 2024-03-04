«الري» تتعاون مع «فاو» لتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كو دونجياو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والوفد الموافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه.

وأوضح سويلم مجهودات الوزارة في مجال تحسين إدارة المياه، والتي تنعكس بالتبعية على ضمان الأمن الغذائي، والتي تتوافق مع سياسة منظمة «فاو» التي تسعى لتعزيز الأمن الغذائي بدول العالم، مشيرا إلى حرص الوزارة على التعاون مع منظمة «فاو» من خلال مشروع «تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر»؛ بالشراكة مع الحكومة الهولندية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين، بالتزامن مع قيام الوزارة بالمتابعة الدقيقة والدائمة للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الذي يُلزم المزارعين بالأراضي الرملية؛ باستخدام نظم الري الحديث، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، وقيام الوزارة بعرض العديد من النماذج الناجحة للري الحديث بمناطق مختلفة، ومحاصيل متنوعة لتشجيع المزارعين على تنفيذ تجارب مماثلة بأراضيهم.

زيادة أعداد المزارعين الراغبين في التحول للرى الحديث

وأشار سويلم إلى رغبة الوزارة في استمرار التعاون مع «فاو» لحصر المزيد من التجارب الناجحة للري الحديث والترويج لها، بما يُسهم لاحقا في زيادة أعداد المزارعين الراغبين في التحول للرى الحديث، والتعاون أيضا مع «فاو» لتنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث في مواقع مختلفة ومحاصيل متنوعة لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية طبقاً لطبيعة التربة والمحصول المنزرع، وبما يُساعد في تحديد أفضل المناطق والمحاصيل المناسبة للتحول للرى الحديث.

وأضاف أن هذه المجهودات تتكامل مع التطور الكبير الذي حدث مؤخرا في مجال تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وصولاً لانتخاب أمناء روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات، وانتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، بما يُسهم في مواجهة تحدي تفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، وتوحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ليقوموا بالتنسيق سويًا في مجال توزيع المياه والمشاركة مع أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية.

دراسة أفضل المواقع والمحاصيل للزراعة

وخلال اللقاء جرى مناقشة التعاون بين الوزارة و«فاو» في مجال دراسة أفضل المواقع والمحاصيل للزراعة بإستخدام المياه مرتفعة الملوحة خاصة مع توسع الدولة في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، والتعاون المشترك لوضع خارطة طريق على المستوى الوطني لتعزيز إجراءات رفع كفاءة استخدام المياه.

وجرى مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال قيام منظمة «فاو» بتمويل عدد من الخبراء لتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال المياه والتغيرات المناخية ليجرى عقدها بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، والذي جرى إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe لرفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه للتعامل مع تحديات تغير المناخ.