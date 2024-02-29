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دراما المتحدة

وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي (صور)

كتب:

أيمن حمزة
10:00 ص | الخميس 29 فبراير 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة، لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضي الساحل الشمالي الغربي، موجها بالتطبيق الحاسم للضوابط المعمول بها حال عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدا أنّ توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفق أسس ومعايير تخطيطية، تضمن الإستغلال الأمثل للأراضي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.