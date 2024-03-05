إطلاق مسابقة فنية عن الهوية البصرية لمحافظة كفر الشيخ.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة كفر الشيخ إطلاق مسابقة فنية عن الهوية البصرية لمحافظة كفر الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مسابقة فنية عن الهوية البصرية لمحافظة كفر الشيخ

ووفقاً لبيان صادر عن الجامعة، فإنّ المسابقة ستكون عامة، ويتاح لأعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة كفر الشيخ المشاركة فيها، لابتكار تصميمات وموتيفات تُعبر عن محافظة كفر الشيخ، مع إضافة لوجو الجامعة لشعار المحافظة ليعكس هوية المحافظة وطبيعتها برموزها التاريخية وتاريخها العريق، حيث يراعي الذوق العام في مظهرها ودقة إخراجها النهائية لتكون علامات مميزة للمحافظة، وسيتم اختيار التصميم الأكثر تعبيراً عن المحافظة والذي يحتفظ من قبل لجنة التحكيم، كما سيتم تكريم الفائزين بشهادات تقديرية وهدايا.

شروط الاشتراك في المسابقة الفنية

وحدّدت جامعة كفر الشيخ عدة شروط للاشتراك في المسابقة الفنية عن الهوية البصرية لمحافظة كفر الشيخ، وهي كالتالي:

1- أنّ تكون جميع التصميمات مبتكرة ومتميزة.

2- يقبل التصميم التصغير والتكبير بدرجة وضوح عالية.

3- لا تزيد عدد ألوان التصميم عن 4 ألوان.

4- يقدم التصميم بنسخة ملونة ونسخة خطوط فقط ويمكن تداوله باللون الأبيض والأسود فقط.

استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة

وأكدت الجامعة أنّه سيتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة، ويمكن للمتسابق تقديم أكثر من تصميم وسيتم عرض جميع الأعمال المقدمة علي لجنة التحكيم، وسيتم تلقي التصميمات المبتكرة من الكليات نسخة «soft» وأخرى مطبوعة من خلال عميد كل كلية بجامعة كفر الشيخ وذلك على الإيميل التالي: «hoba moslem life@yahoo.com».