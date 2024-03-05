هل تعرض فيسبوك لهجمة سيبرانية؟.. المهندس حسام صالح يجيب

علق المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، على العطل الذي ضرب فيسبوك، اليوم، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، مؤكدا تعرض الشبكة لهجمة، وأن شركة «ميتا»، شرحت الأمر بطريقة لطيفة وقالت «كان فيه مستخدمين عندهم بعض المشاكل ورجعنا الخدمات وبنعتذر لو فيه حاجة تانية».

تفاصيل عطل فيسبوك

أضاف أن المتخصصين في الاتصالات والأمن السيبراني يمكنهم تتبع أي إشارة غريبة: «المتخصصون بيقدروا يعملوا تتبع لأي إشارة بتحمل جواها داتا مختلفة، وده اللي حصل مع ميتا، لما حدث عطل فيسبوك».

أكد أن الخوادم الرئيسية الخاصة بشركة «ميتا» معروفة في العالم كله: «بتسمح لهم يعملوا مناورات وينقلوا من شبكة للتانية وبالتالي انقطاع الخدمة تماما أمر صعب جدا، إنما ابتدا بعشرات الآلاف وبعدين مئات الآلاف وميتا خرجت الكثير من المستخدمين من الشبكة، ولما تحاول تدخل يقولك سجل اليوزرنيم والباسورد، والحقيقة إنه كان مخرجك من الشبكة أصلا».

هل تعرض فيسبوك لهجمة سيبرانية؟

هل تعرض فيسبوك لهجمة سيبرانية؟، سؤال أجاب عنه المهندس حسام صالح، قائلا: «الفكرة كلها في اللي بيحصل، هجمة من أي نوع؟ فبيفضلوا يقفلوا ويخرج المستخدمين بره لحد معين، وده لإنه بيحمي المستخدمين وبيحمي البيزنس الخاص به من التعرض لأي اختراق، والأهم عنده إن معلومات عملائه في البيزنس ما تخرجش علشان كده بيبقى حريص جدا».

أضاف: «لو مقاس الخطر وصل لدرجة الخشية على عملائه، فبيعمل كده وبيقفل الشبكة، هو عمل مناورة وحرك الشبكة كذا مرة لكن ما جابتش نتيجة، وبيعمل تتبع وأثبتت إنه كان بيعمل مناورة وقدر يسيطر على الهجمة السيبرانية عليه، والتقرير كاملا سيظهر أمامه خلال 7 ساعات من الآن».

يذكر أن عطلا فنيا ضرب فيسبوك، إذ تفاجأ المستخدمون بخروج حساباتهم، فضلا عن توقف الخدمة تماما، وهو ما ردت عليه شركة «ميتا» المالكة لفيسبوك: «جرى إصلاح العطل.. ونعتذر عن أي إزعاج».