«وحشتونا الشوية دول».. «dmc» تداعب مشاهديها بعد عطل فيسبوك

عطل شهده موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك في مختلف أنحاء العالم، استمر لأكثر من ساعتين، إذ تفاجأ مستخدمو الموقع بخروج حساباتهم الشخصية مع صعوبة تسجيل الدخول مجددا، وطلب إدخال كلمة السر الخاصة بالحساب، ما ادى لانقطاع الخدمة عن كل الحسابات والمنصات والقنوات والمواقع الإخبارية العالمية، إذ لم تستطع كل الجهات نشر أي شيء عبر صفحاتها الرسمية، من بينها الصفحة الرسمية لقناة «dmc».

«dmc» تداعب مشاهديها بعد عطل فيسبوك

قناة dmc ، داعبت مشاهديها بعد عودة فيسبوك، بنشر صورة بألوانها واللوجو الخاص بها، معلقة عليها كلمة: «وحشتونا الشوية دول»، في إشارة إلى عطل فيسبوك، ليتفاعل معها الجمهور لتحصد آلاف الإعجابات والتعليقات.

ماسك يسخر من عطل فيسبوك

إيلون ماسك، مالك موقع «إكس»، علق على عطل فيسبوك التابع لشركة ميتا، إذ كتب على منصته: «إذا كان بإمكانك رؤية هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل»، ساخرا من رئيس شركة ميتا للاتصالات آندي ستون يبرز.

وكان موقع DownDetector، قد أشار وقت العطل إلى أن أكثر من 200 ألف أمريكي يواجهون مشكلات مع فيسبوك، مع 30 ألف آخرين يعانون من استخدام برنامج المراسلة، و8 آلاف يكافحون من أجل تشغيل فيسبوك ماسنجر.