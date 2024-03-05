أول تعليق رسمي من «ميتا» على عطل فيسبوك: نعتذر عن أي إزعاج

عطل فني شهده موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أدى لتوقف خدماته، إذ فوجئ ملايين المستخدمين حول العالم بتوقف الحسابات الخاصة بهم، وطلب تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور، ما أدى إلى خسائر كبيرة لشركة «ميتا» المالكة لموقع فيسبوك.

عطل فيسبوك

بحسب موقع DownDetector، فإن وقت العطل واجه أكثر من 200 ألف أمريكي مشكلات مع فيسبوك، وعانى 30 ألف آخرين أثناء استخدام برنامج المراسلة، و8 آلاف كافحوا من أجل تشغيل فيسبوك ماسنجر.

أول رد من ميتا حول عطل فيسبوك

في أول رد رسمي، علقت شركة ميتا المالكة للمواقع فيسبوك وماسنجر وإنستجرام على توقف خدمات مواقعها، خاصة عطل فيسبوك، إذ كتب آندي ستون، المتحدث باسم شركة ميتا قائلًا: «في وقت سابق من اليوم، حدثت مشكلة فنية تسببت في صعوبة وصول الأشخاص إلى بعض خدماتنا.. لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لكل من تأثر، ونعتذر عن أي إزعاج».

وتابع المتحدث باسم ميتا: «نحن ندرك أن الناس يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا ونعمل على هذا الآن»، بينما نُسب للشركة رد آخر مؤكدة أنها تعمل على إعادة الخلل ومعالجة الخطأ الفني الذي حدث ما جعلهم يفقدون أكثر من 12 مليون من بيانات مستخدميها، محذرة المواطنين من أخذ احتياطاتهم على مراجعة كلمه السر وبياناتهم، وفق الموقع.