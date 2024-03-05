تعليق ساخر من حمزة نمرة على عطل فيسبوك وإنستجرام: «فرصة نشوف الإشاعات»

سخر المغني حمزة نمرة من العطل الذي ضرب موقعي فيسبوك وإنستجرام، من خلال تغريدة شاركها مع جمهوره عبر حسابه على منصة إكس.

حمزة نمرة يسخر من عطل فيسبوك وإنستجرام

ونشر الفنان حمزة نمرة تغريدة يسخر فيها من العطل، وقال: «تخيلوا إحنا كلنا بائسين لدرجة إننا كلنا قاعدين على تويتر دلوقتي.. يلا فرصة نشوف آخر الإشاعات والخرافات والمهاترات».

ويشارك المغني حمزة نمرة في السباق الرمضاني هذا عام لأول مرة بتتر مسلسل سر إلهي، والذي يلعب بطولته روجينا ومي سليم ومحمد ثروت ورنا رئيس، من إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف أمين جمال.