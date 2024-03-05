الملحن محمد رحيم يتراجع عن قرار الاعتزال.. ويكشف الأسباب

تراجع الملحن محمد رحيم عن قرار اعتزاله الفن، الذي أعلنه منذ فترة، عبر حسابه على «إنستجرام».

محمد رحيم يتراجع عن قرار اعتزاله

وكتب الملحن محمد رحيم عبر حسابه، منذ قليل: «أنا مش هقولكم غير إني بكيت بالدموع من كتر الإحساس اللي في الرسائل اللي بعتوهالي وهتشوفوا ده بعنيكم، خلاص يا جماعة أنا هرجع تاني علشان خاطركم انتوا بس يا أعظم جمهور وعائلة في العالم، وربنا ميحرمناش من بعض أبدا».

وتابع رحيم: «بشكركم جدا على سؤالكم المستمر عني، أنا محظوظ بوجودكم في حياتي، وآسف جدا جدا لو كنت زعلت أي حد، وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر علشان أحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال.. ورمضان كريم».

يذكر أن محمد رحيم كتب منذ فترة عبر حسابه: «تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمى، حتى إشعار آخر، مع احتمالية اعتزال المهنة والسفر خارج البلاد».