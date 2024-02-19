أول تعليق من محمد رحيم على «منشور الاعتزال»: سعيد بما قدمته للفن

أثار الملحن محمد رحيم الجدل، من خلال منشور له عبر حسابه على «فيسبوك»، منذ قليل، إذ لوح خلاله بالاعتزال وإيقاف أنشطته الفنية لأجل غير مسمي.

أول تعليق من محمد رحيم على قرار اعتزاله

وفي أول تعليق له، أكد الملحن محمد رحيم لـ«الوطن»، قراره بالاعتزال، وقال إنه يستعد للسفر خارج البلاد، لافتًا إلى أنه يقوم حاليًا بتصفية أعماله، والاعتذار عن أي أعمال جديدة، معربًا عن فخره بما قدمه من تاريخ فني مُشرف وطويل.

أضاف «رحيم»، أنه يشعر بالرضا عما قدمه في مشواره من الأغاني الناجحة وتترات الأعمال الفنية، مستشهدًا بأغنية «الوتر الحساس» للمطربة شيرين عبد الوهاب، التي تخطت حاجز 500 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب» إلى جانب قيام الأجانب بغنائها باللغة العربية، وهي رسالته لنشر الأغنية المصرية حول العالم وغنائها باللهجة المصرية.

اعتزال محمد رحيم

وكان «رحيم» قد أعلن ابتعاده عن الأنشطة الفنية، إذ كتب عبر «فيسبوك»: «تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمى حتى إشعار آخر، مع احتمالية اعتزال المهنة والسفر خارج البلاد».

وتعاون الملحن محمد رحيم مع عدد كبير من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي من بينهم الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، المطربة اللبنانية إليسا، ونانسي عجرم، وعدد آخر من المطربين.