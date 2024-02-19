الملحن محمد رحيم يعلن تعليق أنشطته الفنية لأجل غير مسمى.. هل يعتزل؟

أعلن الملحن محمد رحيم، منذ قليل، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعليق كل أنشطته الفنية لأجل غير مسمى حتى إشعار آخر.

توقف أنشطة محمد رحيم

وأضاف «رحيم»، قائلاً: «تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمى حتى إشعار آخر، مع احتمالية اعتزال المهنة والسفر خارج البلاد».

آخر أعمال محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم قد طرح أحدث أغنياته بعنوان «شكلي حبيت النهاردة»، الشهر الماضي عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وتعاون خلالها مع الشاعر خالد أمين، وميكس وماستر هاني محروس، ومن ألحانه وتوزيعه.

وتعاون الملحن محمد رحيم مع عدد كبير من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي من بينهم محمد منير، وعمرو دياب، اليسا، ونانسي عجرم، وعدد آخر من المطربين.