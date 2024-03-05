مصطفى أبو شامة: الخلافات في الداخل الإسرائيلي تصب في مصلحة نتنياهو

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن الوصول لهدنة ليس سببا كبيرا للخلاف في الداخل الإسرائيلي، لكن تفاصيل المفاوضات المرتبطة بالهدنة، لأنّ التسريبات المتعلقة بالجلسات في القاهرة أو الدوحة أو باريس تتحدث عن شروط لحماس، وإسرائيل تحاول رفض هذه الشروط في كل مرة.

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنّ الهدف الأساسي الذي تتمناه إسرائيل هو إطلاق الرهائن لكن التفاصيل التي تطلبها حماس هي التي تخلق بعض الانقسامات أو الاختلافات في وجهات النظر بالداخل الإسرائيلي.

وتابع: «حتى وإذا تخيلنا أن حكومة نتنياهو ابتعدت عن المشهد، فلن تقدر أي حكومة إسرائيلية على تقديم أي تنازل لحماس لأن السقف الذي وضعه نتنياهو أمام أي منافس له أو رأي مختلف له في الداخل الإسرائيلي يمنع أحدهما في الداخل الإسرائيلي أن يتنازل لحماس عن شيء».

وواصل: «سواء الانقسام الداخلي في إسرائيل أو الخلاف ما بين نتنياهو وبايدن حول الهدنة أو توقيتها أو شكل إدارة التعامل معها كلها خلافات تصب في مصلحة نتنياهو في النهاية، لأنّه يبدو أمام المجتمع الإسرائيلي أكثر تمسّكا بالحلول التي تحمي إسرائيل وتمنحه مزيدا من التماسك مع الائتلاف الحكومي الذي يديره».