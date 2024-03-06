تحت شعار «كل نقطة بتفرق».. مياه المنيا تنتج فيديو للتوعية بترشيد الاستهلاك

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حملة توعوية جديدة لترشيد استهلاك المياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، وتعتمد الحملة على فيديو قصير مدته دقيقة يسلط الضوء على سلوكيات خاطئة تؤدي إلى هدر المياه، مثل غسل السيارات بكميات هائلة من الماء.

ويُظهر الفيديو الذي أنتجته إدارة العلاقات العامة بشركة مياه محافظة المنيا، شخصاً اسمه جابر يعمل حارس عقار، يقوم بغسل سيارة واحدة باستخدام طن من الماء، أي ما يعادل 1000 لتر، ويُشير الفيديو إلى أن هذه الكمية من الماء تكفي احتياجات 500 شخص في اليوم للشرب فقط.

تغيير العادات في استخدام الماء

وناشدت الحملة المواطنين بتغيير عاداتهم في استخدام الماء، وأكدت أن كل نقطة ماء مهمة، وأن الحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

ويأتي هذا الفيديو في إطار جهود شركة المياه بالمنيا لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتُشجع الشركة المواطنين على اتباع بعض النصائح لترشيد استهلاك المياه، مثل: استخدام الدشّ بدلاً من حوض الاستحمام، إغلاق الصنبور عند غسل الأسنان أو تنظيف الأطباق، استخدام أدوات موفرة للمياه في المنزل، ريّ الحدائق في الصباح الباكر أو في المساء لتجنب تبخر الماء، عدم غسل السيارات بكميات كبيرة من الماء.

استهلاك المياه مسؤولية الجميع

وأكدت الشركة أن ترشيد استهلاك المياه مسؤولية الجميع، وأن كل نقطة ماء تُوفرها تساهم في الحفاظ على هذا المورد الثمين للأجيال القادمة.