«الإسكان» تبحث مع البنك الدولي فرص تنفيذ مشروعات مياه الشرب

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ممثلي البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لبحث فرص التعاون المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور ممثلي إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وفي إطار التعاون المستمر بين الوزارة وشركاء التنمية.

نائب وزير الإسكان يستعرض مشروعات قطاع المرافق

واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى حجم الجهد المبذول خلال السنوات السابقة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، عن طريق رفع كفاءة المرافق القائمة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للشبكات والمحطات.

ممثلو البنك الدولي يشيدون بدور قطاع المرافق بالوزارة

وأشاد ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بدور قطاع المرافق بالوزارة في إدارة وتنفيذ المشروعات، مؤكدين اهتمامهم بالمشاركة مع القطاع في تنفيذ المشروعات المتعلقة بإنشاء محطات المعالجة ذات الطاقات الاستيعابية المتوسطة، والمشروعات المتعلقة بشبكات توزيع مياه الشرب المحلاة، لاستيعاب التصرفات المتوقع إنتاجها من محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع بنظام تحقيق النتائج من أجل استحقاق التمويل بالتعاون مع شركاء التنمية من البنك الدولي، والبنك الأسيوي، والبنك الإفريقي، لأنّ هذا النظام له مميزات عديدة منها: ضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، واعتماده على آليات الدولة في تنفيذ المشروعات، مما يساعد فى سرعة إنجاز المشروعات، مؤكداً المتابعة والتقييم المستمر لأي مشروع لتحقيق مستهدفاته.

ولفت نائب وزير الإسكان إلى النجاح المحقق في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، والجاري تنفيذه بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، ودمياط، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي.

سيد إسماعيل يكشف استراتيجية تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها

وكشف عن الدكتور سيد إسماعيل، استراتيجية القطاع التي تتضمن تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها، وتقليل الفواقد من مياه الشرب، من خلال التوسع في استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوافرها للمواطنين في منافذ بيع الشركات في المحافظات، وخطط تركيب العدادات الكودية والذكية في المحافظات، والمدن الجديدة، ودور اللجان المجتمعية في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المياه.

وناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع ممثلي البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية احتياجات قطاع المرافق لمشروعات إحلال وتجديد، ورفع كفاءة، وتنفيذ توسعات لمحطات معالجة الصرف الصحي القائمة، كما تم مناقشة دور لجان المشاركة المجتمعية وأهميتها في نجاح تنفيذ المشروعات، لما لها من مساهمة في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المحطات، وتوفير البيئة الملائمة لأطقم التنفيذ للانتهاء من تنفيذ الأعمال المخططة.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن هناك عددا كبيرا من الفرص المستقبلية التي يمكن التعاون فيها بغرض توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين بالجودة المطلوبة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تبادل الأفكار والرؤى للوقوف على أنسب الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، بجانب الإعداد لعقد ورشة عمل موسعة بحضور شركاء التنمية، لمناقشة الفرص المستقبلية للقطاع وإمكانية التعاون في تنفيذها.