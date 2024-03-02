وفد «تضامن المنيا» يتابع أوضاع المسنين بدور الرعاية

زار وفد من مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، دار رعاية المسنين التابعة للجمعية العامة لرعاية المسنين، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، من رعاية اجتماعية وصحية.

الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة

ضم الوفد، أماني تامر وكيل مديرية التضامن في المنيا، وعلياء محمد حسن، مدير إدارة الأسرة والطفولة، تحت إشراف ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وتضمنت الزيارة تفقد الدار، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، من رعاية اجتماعية وصحية، كما تم الاستماع إلى النزلاء ومطالبهم، حيث أشادوا بدار رعاية المسنين ومستوى الخدمة والإقامة فيها.

متابعة أوضاع دور رعاية المسنين

كما تم التطرق إلى احتياجات النزلاء، والتعرف على الأنشطة الترفيهية والدينية والرحلات التي تنظمها لهم الجمعية.

وأكد ياسر بخيت، حرص مديرية التضامن الاجتماعي على متابعة أوضاع دور رعاية المسنين، وتقديم أفضل الخدمات للنزلاء، إيماناً بأهمية رعاية هذه الفئة من المجتمع.

وأشاد وكيل التضامن بجهود جمعية رعاية المسنين في رعاية النزلاء، وتوفير بيئة مناسبة لهم، معرباً عن شكره للقائمين على الدار على ما يبذلونه من جهد لخدمة هذه الفئة، مؤكدا أهمية التواصل المستمر بين مديرية التضامن الاجتماعي ودار رعاية المسنين، لمتابعة احتياجات النزلاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.